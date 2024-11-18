Yenidoğan Çetesi davası bugün başlıyor: Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi, neler oldu?
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 'Yenidoğan Çetesi' davası bugün başlıyor. 10 bebeğin ölümüne ilişkin savcılığın hazırladığı 725 sayfalık fezlekede, 22'si tutuklu olmak üzere 47 kişi şüpheli, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi "malen sorumlu" olarak yer alıyor. Peki, Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi, neler oldu? İşte, detaylar...
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan "Yenidoğan Çetesi" davasında sanıklar bugün mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor. Davada, suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen doktor Fırat Sarı'nın aralarında olduğu 47 sanığın savunma yapması bekleniyor. Toplam 725 sayfalık fezleke doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle açılan davada sanıklar, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yargılanacak. Peki, Yenidoğan Çetesi nasıl ortaya çıktı, neler oldu? İşte, Yenidoğan Çetesi davasına dair tüm detaylar...
YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada bugün ilk duruşma yapılacak. Duruşmada, 22'si tutuklu 47 sanığın savunmalarının alınması bekleniyor.
Toplam 725 sayfalık fezleke doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle dava açılmıştı.
İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?
1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.
İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.
Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'dan yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.
Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı aktarılan iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.
Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede bildiriliyor.
SANIKLAR İÇİN KAÇ YIL CEZA İSTENİYOR?
İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.
Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.
İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bu hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.
ELEBAŞI DOKTOR PKK HÜKÜMLÜSÜ
Bu arada, suç örgütünün elebaşı olduğu değerlendirilen doktor Fırat Sarı'nın, tıp fakültesinde okuduğu dönemde "PKK terör örgütü üyeliğinden" mahkum olduğu, yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra üniversiteyi bitirdiği ortaya çıkmıştı.
Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.
Bu soruşturma ise devam ediyor.
YENİDOĞAN ÇETESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI, NELER OLDU?
2023 yılında yaşananlar;
27 Mart: Bazı özel hastaneler ile ilgili CIMER'e şikayet yapıldı.
28 Mart: Şikayet, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi ve idari işlemler başlatıldı.
2 Mayıs: Denetimlere başlandı.
5 Mayıs: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.
21 Mayıs: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
2023 yılında yaşananlar;
20 Haziran: Teknik takibe başlandı.
4 Eylül: Emniyet'in Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından Savcılığa bildirimde bulunuldu.
25 Eylül : Bahsi geçen özel hastanelerde eş zamanlı olağandışı denetimler gerçekleştirildi.
28 Eylül: Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu kuruldu.
24 Kasım: Başsavcılığın SGK'nin suistimal edilmesinden şüphelenmesi üzerine Bakanlık'tan söz konusu hastanelerde inceleme yapılması istendi.
5 Aralık: Müfettiş görevlendirilmesi yapıldı.
2024 yılında yaşananlar;
16 Şubat: Denetim tutanakları Savcılığa gönderildi.
26 Nisan: 47 şüpheli gözaltına alındı.
27 Nisan: 22 şüpheli tutuklandı.
19 Mayıs: Operasyon sonrası 3.472 sayfa polis fezlekesi, müfettişlere teslim edildi, inceleme süreci başladı.
28 Haziran: Savcılık, bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağının incelenmesini talep etti, tibbi görüş istedi.
2024 yılında yaşananlar;
23 Ağustos: Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda çocuk hekiminin pratikte hemşirenin izlemine bırakılan yenidoğan bebeklerin yüzde 90'inin hayat haklarının ellerinden alındığı yer aldı.
30 Ağustos: Tutuklu şüphelilerin avukatı Aylin Arslantatar, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'yi aradı. Daha sonra savcının makam odasına giderek, hakkında suikast planlandığını, babasına ve annesine zarar verileceğini söyledi.
3 Eylül: Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlemesi yapılan dijital materyaller, Sağlık Bakanlığı müfettişlerince Başsavcılık'tan alındı.
2024 yılında yaşananlar;
16 Eylül: Bebek ölümleriyle, şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespit edildi. Soruşturma kapsamına bebek ölümleri ilk defa bu tarihte dahil edildi.
28 Eylül: Müfettişler tarafından, mevzuata aykırı işlemlere ilişkin tespit edilen raporlama yapılarak, hastanelerin kapatılmasına ilişkin öneri sunuldu. Sağlık Bakanlığı da 28 Eylül itibarıyla çetenin bebeklerin ölümüyle ilgisi olduğu nedeniyle Teftiş Kurulu Başkanlığına hastanelerin kapatılması talimatını verdi.
9 Ekim: Soruşturmasını tamamlayan Savcı Y.E. fezlekesini hazırladı.
2024 yılında yaşananlar;
11 Ekim: Savcı Y.E'nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada, kimliği belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
14 Ekim: Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
16 Ekim: Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.
18 Ekim: Savcılık tarafından iddianamenin hazırlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı da hastanelerin ruhsatlarını iptal ederek buraları kapattı.