Yenisey - Krylya Sovetov maç önü

Rusya Premier Lig maçında Yenisey ile Krylya Sovetov, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:30. 1 puanlı Yenisey 16. sırada bulunuyor, Krylya Sovetov 4 puana sahip ve 13. sırada. Yenisey, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Krylya Sovetov, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 749 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yenisey kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Krylya Sovetov sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Yenisey önceki hafta Spartak Moscow II mücadelesinde 2-1 kazandı.

Krylya Sovetov ise Volgar-Gazprom maçında 0-1 kazandı.

Yenisey, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Krylya Sovetov, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Krylya Sovetov 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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