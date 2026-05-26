        Adana'da kaskını çıkararak bindiği minibüsteki kameradan kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı yakalandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, kaskını çıkarıp bindiği minibüsteki kameradan kimliğinin tespit edilmesiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Toros Mahallesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına 5 Mayıs'ta kapısını zorlayarak giren zanlı, 4 cep telefonu, 4 taşınabilir şarj cihazı, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin lira çaldı.

        İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, yüzünü kaskla gizleyen zanlının olaydan sonra yolcu minibüsüyle bölgeden uzaklaştığını belirledi.

        Minibüsün içindeki kameranın kaydını inceleyen ekipler, araca binerken kaskını çıkaran zanlının Yusuf T. olduğunu tespit etti.

        Zanlıyı gözaltına alan ekipler, çalınan ürünleri bulup sahibine ulaştırdı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

