Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Giriş: 27.05.2026 - 17:52 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Güzelsu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri