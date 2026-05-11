Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da öğrencilerle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da "İhtisas Akademisi" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.



Aydın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Adıyaman Üniversitesi işbirliğinde, Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen "İhtisas Akademisi" programına katıldı.



Ahmet Aydın, buradaki konuşmasında, Adıyaman Üniversitesi'nin, Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer aldığını ve kaliteli öğrencilere sahip olduğunu söyledi.



Türkiye'de son 23 yılda önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:



"Son 23 yılda büyük bir sessiz devrim yapıldı. Ekonomide, üretimde, yatırımda, dış politikada, savunma sanayisinde ve demokraside ciddi hamleler gerçekleştirildi. Bu milletin ne kadar ötelenmiş, gasbedilmiş hakkı varsa hepsi tek tek yasal güvenceye bağlandı. İnancından ötürü dışlananlar, başörtülü kadınların yaşadığı mağduriyetler, imam hatiplerdeki katsayı adaletsizliği, askeri yargı ve olağanüstü haller ortadan kaldırıldı ve Türkiye adeta çağ atladı. 2002'de bu ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası 236 milyar dolar civarındaydı. Bugün ise 1,64 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 600 dolarken şimdi 17 bin dolar sınırına yaklaştı. İhracatımız yıllık 36 milyar dolardı, bugün 276 milyar doları geçti. Yatırımlara baktığınızda yollar, köprüler, hastaneler ve okullar gibi alanlarda büyük gelişmeler görüyorsunuz."



Yapılamaz denilen işleri başardıklarını belirten Aydın, daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

