Çelikhan'da hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 17 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Kutsal görevini yerine getirmek için hacca gidecek kafile için Çelikhan Müftülüğünce Ulu Cami'de tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından telbiye okundu, tekbirler getirildi. Çelikhan Müftüsü İsmail Çelik, hacı adaylarının kutsal topraklara sağ salim gidip gelmelerini temenni ettiklerini söyledi. Hacı adayları, yapılan duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.

