Gölbaşı'nda istişare toplantısı düzenlendi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler tüm yönleriyle ele alınarak mevcut durum kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantı süresince söz alan muhtarlar ve vatandaşlar, mahalle ve köylerine ilişkin öncelikli ihtiyaç, talep, öneri ve şikayetlerini iletti.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı değerlendirmelerle verimli bir şekilde tamamlanırken, iletilen talep ve önerilerin ilgili kurumlarca takip edilerek gerekli çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
Düzenlenen toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kaymakam Kadir Algın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.