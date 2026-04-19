        Afyonkarahisar'da asırlık pilav geleneği yaşatılıyor

        Afyonkarahisar'da asırlık pilav geleneği yaşatılıyor

        Afyonkarahisar'da "adine pilavı" geleneği sürdürülüyor.

        Giriş: 19.04.2026 - 18:30
        Nisan yağmurlarının ardından şükür amacıyla yapılan gelenek kapsamında, çocukların maniler eşliğinde topladığı malzemelerle hazırlanan pilav vatandaşlara ikram edildi.

        Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mahallede kapı kapı dolaşarak maniler söyledi.

        Bulgur, yağ, tuz ve çeşitli malzemeler toplayan çocuklar, geçmişin izlerini günümüze taşıdı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

