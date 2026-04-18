Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. B.A. (50) idaresindeki 35 CFJ 531 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Topdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan M.K. (59) yaşamını yitirdi, sürücü ile R.K. (58) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.