        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Genç girişimci devlet desteğiyle çikolata ihracatçısı oldu

        Genç girişimci devlet desteğiyle çikolata ihracatçısı oldu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde genç girişimci, devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdığı çikolata fabrikasıyla yurt dışına ihracat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Genç girişimci devlet desteğiyle çikolata ihracatçısı oldu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde genç girişimci, devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdığı çikolata fabrikasıyla yurt dışına ihracat yapıyor.

        İstanbul'da çikolata fabrikasında çalışan 26 yaşındaki Resul Baskı, önce şirketi satın aldı, sonra da işini büyütmek için 2 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundu.

        Projesi kabul edilen Baskı'ya kurumdan yaklaşık 6,76 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

        Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika kuran Baskı, üretimini yaptığı meyveli, kuru yemiş kaplamalı ve farklı türlerde çikolataları yurt içi başta olmak üzere Irak, İran, Endonezya, Venezuela, Almanya, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelere de gönderiyor.

        - "Daha kaliteli çikolata üretimine başladık"

        Baskı, AA muhabirine, yaklaşık 2 bin metrekarelik alana sahip fabrikada çikolata çeşitleri üretimi yaptıklarını söyledi.

        Katma değeri yüksek ürünlerle piyasada yer aldıklarını anlatan Baskı, "Buradaki makine kalite kısmına geliştirme yaptık. Daha kaliteli çikolata üretimine başladık. Burada üretim kapasitesini yüzde 150'ye kadar çıkarmış olduk. Çikolatalar birçok ülkeye gönderiliyor. Avrupa'ya açıldık. Yeni ürünlerle açılmaya devam edeceğiz. Devletimize teşekkür ederim, teşvikle kapasitem arttı. Şu an 30 kişi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "TKDK olarak bütün yatırımcıların arkasındayız"

        TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de işin mutfağından gelen genç girişimciyle güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Fabrikada üretilen çikolata ürünlerinin talep gördüğüne değinen Özdemir, şunları kaydetti:

        "Çikolata üretimi Afyonkarahisar'da bizim ilk projemiz. TKDK olarak bütün yatırımcıların arkasındayız. Yeni projelerle ilgili girişimcimizle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah, yeni projelerde daha da kapasite artırılarak ülkeye daha katma değerli ürünler üretilecek. Bunların da ihracatta ve iç pazarda değerlendirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?

        Benzer Haberler

        'Nilüfer Cenneti'nde kaçak avcılığa 'dur' denildi
        'Nilüfer Cenneti'nde kaçak avcılığa 'dur' denildi
        Afyonkarahisar'da çiftçi buluşmaları devam ediyor
        Afyonkarahisar'da çiftçi buluşmaları devam ediyor
        Orta refüje çarpan motosiklette 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Orta refüje çarpan motosiklette 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosiklette 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosiklette 1 kişi öldü
        Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybet...
        Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybet...
        "Sahte reçete" davasında sanıktan pes dedirten savunma: "Uyuşturucu parasıy...
        "Sahte reçete" davasında sanıktan pes dedirten savunma: "Uyuşturucu parasıy...