Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosiklette 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 MA 0582 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi'nde refüje çarptı. Kazada, motosikletteki M.İ. (20) ile Y.E.Ö. (21) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.