        Afyonkarahisar'da çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsüne 88 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:36 Güncelleme:
        A.A. (22) idaresindeki motosiklet, dün, Milli Birlik Caddesi'nde Y.A'ya çarpıp kaçtı.

        Kolundan yaralanan Y.A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaçan motosiklet sürücüsü, güvenlik kamerası kayıtları incelemeleri ve tanık beyanları sonucu polis ekiplerince yakalandı.

        Polis ekipleri, sürücü A.A'ya "kaza yerini terk etmek", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "kask takmamak" suçundan 88 bin 500 lira ceza kesti. Motosiklet sahibine de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 40 bin lira ceza uygulandı.

        Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        İhtiyaç sahibi gençlerin evlilik masrafları için hayır çarşısı yapıldı
        İhtiyaç sahibi gençlerin evlilik masrafları için hayır çarşısı yapıldı
        Küçük kıza çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı
        Küçük kıza çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı
        AFAD'ın okullara yönelik eğitim çalışması sürüyor
        AFAD'ın okullara yönelik eğitim çalışması sürüyor
        Afyonkarahisar badminton takımları Türkiye Şampiyonası'na yükseldi
        Afyonkarahisar badminton takımları Türkiye Şampiyonası'na yükseldi
        Afyonkarahisar'da hayır çarşısı kuruldu
        Afyonkarahisar'da hayır çarşısı kuruldu
        Dinar'da 'Kekik Yetiştiriciliği Projesi' devam ediyor
        Dinar'da 'Kekik Yetiştiriciliği Projesi' devam ediyor