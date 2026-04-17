Afyonkarahisar'da çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsüne 88 bin 500 lira ceza uygulandı.
A.A. (22) idaresindeki motosiklet, dün, Milli Birlik Caddesi'nde Y.A'ya çarpıp kaçtı.
Kolundan yaralanan Y.A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaçan motosiklet sürücüsü, güvenlik kamerası kayıtları incelemeleri ve tanık beyanları sonucu polis ekiplerince yakalandı.
Polis ekipleri, sürücü A.A'ya "kaza yerini terk etmek", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "kask takmamak" suçundan 88 bin 500 lira ceza kesti. Motosiklet sahibine de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 40 bin lira ceza uygulandı.
Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
