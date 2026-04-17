        Afyonkarahisar Haberleri İYİ Parti'li Çömez Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Giriş: 17.04.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Çömez, Afyonkarahisar programı kapsamında Devrane Çınarlar Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çömez, şunları kaydetti:

        "Sahada çalışmalar yapacağız. Köylüyle görüşeceğiz. Hayvan yetiştirici kardeşlerimizle buluşacağız. Esnafımızla kucaklaşacağız. Sanayicimizle bir araya geleceğiz. Açıkçası milletimizle beraber olacağız. Onları dinleyeceğiz. Onların beklentileri, dertleri ve gündemleri neyse konuşacağız. Biz çözüm önerilerimizi onlarla paylaşacağız. Ankara'ya gittiğimiz zaman da 'Afyonkarahisar şunu istiyor, bunu bekliyor' diyeceğiz."

        Vatandaşların sorularını cevaplayan Çömez, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret etti.

        Zafer Meydanı'nda partililerle buluşan Çömez, sonrasında Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda il ve ilçe teşkilatlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Çömez, daha sonra Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığını ziyaret etti ve Ambaryolu Caddesi'nde esnafın sorunlarını dinledi.

        Programlara, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

