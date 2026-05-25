Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da lösemi tedavisi gören çocuklar bayramı evlerinde geçirecek

        Afyonkarahisar'da lösemi tedavisi gören çocuklar bayramı evlerinde geçirecek

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören çocuklar doktorlarının verdiği ev müjdesiyle çifte mutluluk yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 20:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da lösemi tedavisi gören çocuklar bayramı evlerinde geçirecek

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören çocuklar doktorlarının verdiği ev müjdesiyle çifte mutluluk yaşayacak.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, AA muhabirine, bayramların çok özel günler olduğunu söyledi.

        Çocukların bu özel günlerde klinikte kalmalarının olumsuz etkisine dikkati çeken Eker, "Böyle özel günlerde çocuklarımıza sürpriz yaparak, çok daha mutlu olmalarını sağlayarak, biraz da şartlarımızı zorlayarak, tedbirlerimizi de alarak onları taburcu etmeye çalışıyoruz. Bugün bir ziyaret yaptık, onlara sürpriz yaparak bayramda evlerinde olacağını haber verdik. Çok mutlu oldular. İnşallah şifalarına vesile oluruz." diye konuştu.

        Hasta annesi Gülistan Öziş de 8 yıldır kızının tedavi gördüğünü belirterek, "Bugün hocamız sürpriz yaptı. Yarın inşallah taburcu olacağız. 36 gündür hastanedeyiz. Zor bir süreç. En azından biraz evimizde olacağız, bize moral olacak." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi

        Benzer Haberler

        Şuhut'ta 'Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı' etkinliği
        Şuhut'ta 'Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı' etkinliği
        Tarım ürünlerinde rekolteyi arttırmak amacıyla zararlı takibi sürüyor
        Tarım ürünlerinde rekolteyi arttırmak amacıyla zararlı takibi sürüyor
        İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kurbanlık denetimleri sürüyor
        Kurbanlık denetimleri sürüyor
        Bayrama sayılı günler kala baklava ve lokum satışları arttı
        Bayrama sayılı günler kala baklava ve lokum satışları arttı
        Bıçakçılardan kurban hareketliliği sürüüyor
        Bıçakçılardan kurban hareketliliği sürüüyor