Afyonkarahisar'da lösemi tedavisi gören çocuklar bayramı evlerinde geçirecek

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören çocuklar doktorlarının verdiği ev müjdesiyle çifte mutluluk yaşayacak.



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, AA muhabirine, bayramların çok özel günler olduğunu söyledi.



Çocukların bu özel günlerde klinikte kalmalarının olumsuz etkisine dikkati çeken Eker, "Böyle özel günlerde çocuklarımıza sürpriz yaparak, çok daha mutlu olmalarını sağlayarak, biraz da şartlarımızı zorlayarak, tedbirlerimizi de alarak onları taburcu etmeye çalışıyoruz. Bugün bir ziyaret yaptık, onlara sürpriz yaparak bayramda evlerinde olacağını haber verdik. Çok mutlu oldular. İnşallah şifalarına vesile oluruz." diye konuştu.



Hasta annesi Gülistan Öziş de 8 yıldır kızının tedavi gördüğünü belirterek, "Bugün hocamız sürpriz yaptı. Yarın inşallah taburcu olacağız. 36 gündür hastanedeyiz. Zor bir süreç. En azından biraz evimizde olacağız, bize moral olacak." dedi.







