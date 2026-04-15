Kadın dayanışmasıyla hamur işi ürünler satılan ikinci iş yerini açtı

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da annesi ve kız kardeşinin de desteğiyle ikinci iş yerini açan 46 yaşındaki Esma Fındık, yöresel hamur işi ürünleriyle müşterilerine hizmet veriyor.



Fındık, 2011'de annesi ve kız kardeşinin cesaretlendirmesiyle, Cumhuriyet Mahallesi'nde butik iş yeri açtı. Burada ailece kente özgü katmer, bükme gibi hamur işlerini yapıp satışa sunan Fındık, zamanla işletmesini genişletti, bu yıl da ikinci iş yerini açtı.



Annesi ve kız kardeşinin yanı sıra 15 kadın çalışanın desteğini alan Fındık, AA muhabirine, evinde yaptığı yöresel hamur işi çeşitlerinin misafirleri tarafından beğenilmesi üzerine iş fikrinin ortaya çıktığını söyledi.



Açtıkları iş yerinde zamanla bilinir olduklarını, büyüdüklerini anlatan Fındık, şöyle konuştu:



"İşimizi daha çok severek yapmaya başladık. Coğrafi işaret tescilli hamur işlerimizi tamamen geleneksel reçetemizle üretiyoruz. Eşim, çocuklarım, annem, kız kardeşim, kadınlar destek oluyor. Bir ev hanımının 15 yıl önce kurduğu hayalinin aile desteğiyle gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Kadın olarak biz başardık, diğer kadınlar da başarabilir. Hedeflerini büyük tutsunlar, pes etmesinler. Hikayelerini kendileri yazsınlar. Bunlar çok önemli. Kadın güçlüdür, isterse her şeyi başarır."





Fındık, ürünleri için yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "Hatta kargoyla yurt içi ve yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Bu konuda kadınlarımıza her zaman kapımız açık. Hedefim bu sektörde daha büyük bir üretim tesisi açmak, 70-80 kadının çalışabileceği daha büyük bir tesis. Kadın dayanışmasına inanıyor ve güveniyorum." ifadelerini kullandı.



- Kızının başarı hikayesine katkı sundu



Anne Emine Dağ da kızıyla gurur duyduğunu dile getirdi.



Kızının kendi başarı hikayesini yazdığını vurgulayan Dağ, "İş yerimiz büyüdü. Kızım başarılı ve azimli. İşlerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Her zaman onun destekçisiyim." dedi.



Yasemin Taban ise annesi ve ablasıyla yöresel lezzetler üretmekten mutlu olduğunu ifade etti.

