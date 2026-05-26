        Afyonkarahisar Haberleri KOAH hastasının balon tedavisi sonrası oksijen cihazına bağımlılığı azaldı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da ileri evre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) teşhisi konulan ve yaşamının büyük bölümünü oksijen cihazına bağlı sürdüren 70 yaşındaki Recep Özçam, gerçekleştirilen operasyonla rahat nefes almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Susuz beldesinde yaşayan Özçam, uzun yıllar kullandığı sigaraya bağlı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.


        Gittiği hastanede ileri evre KOAH teşhisi konulan ve solunum cihazıyla yaşamını sürdürmek zorunda kalan Özçam, rahatsızlığı daha da ilerleyince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerin ardından Özçam'a balon tedavisi uygulanmasına karar verildi.

        Hastanede bronkoskopi (akciğer ve solunum yollarındaki sorunları teşhis ve tedavi etme amacıyla uygulanan tıbbi bir işlem) yöntemiyle uygulanan balon tedavisi sayesinde hastanın daralan bronşları açıldı ve daha rahat nefes alması sağlandı.


        Özçam'ın, operasyon sonrası oksijen cihazına bağımlılığı azaldı.


        - "Ekibimle, güzel bir başarı elde ettik"

        Hastanenin başhekimi de olan Doç. Dr. Balcı, AA muhabirine, kronik KOAH hastası Özçam'a uygulanan ilaç ve oksijen cihazı tedavilerinin son zamanlarda fayda vermediğini söyledi.

        Hastanın evde bile oksijen tüpüyle hareket etmeye başladığını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

        "Değerlendirmelerimiz sonucu hastamızın akciğerlerine yönelik balon tedavisi uygulamaya karar verdik. Anestezi eşliğinde yaklaşık 1,5 saatlik bronkoskopi operasyonuyla hastanın akciğerlerindeki daralmış bronşlarını açtık, hücreleri uyandırdık. Akciğerlerde belli bir nefes hacmi oluşturduk. Bu sayede daha rahat nefes alıp vermeye başladı. Ekibimle, güzel bir başarı elde ettik. Hastamız önceden 10 metre yürüdüğünde nefes darlığı çekerken şimdi 500 metre rahatlıkla yürüyebiliyor."

        - "Ameliyat öncesi kısa mesafeleri bile yürüyemiyordum"


        Özçam da yaklaşık 40 yıl sigara kullandığını, uzun yıllar sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getirdi.

        KOAH hastalığıyla beş yıldır mücadele ettiğini aktaran Özçam, "Bu hastalık benim başıma sigaradan geldi. Üç yıldır sigara içmiyorum. Nefes darlığı nedeniyle günlük yaşamımda çok zorlanıyordum. Ameliyat öncesi kısa mesafeleri bile yürüyemiyordum. Eskiden oksijen cihazından ayrılamıyordum. Şimdi oksijen cihazı kullanmadan durabiliyorum. Şu anda 500-600 metre rahatlıkla yürüyebiliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

