Ağrı Valisi Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılışında konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 2025 yılında yapılan işlemlere ilişkin, "656 milyon dolar ihracat, 335 milyon dolar ithalat ve bununla birlikte 2,9 milyar lira da vergi tahsilatı gerçekleştirildi." dedi.

        Vali Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılış töreninde kentin özellikle doğu-batı arasında Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç yolları üzerinde bulunduğunu, bu nedenle bölgenin ticarette, kültürde ve kardeşlikte çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

        Sınır kapısında çalışan personelin gece gündüz demeden ülkesinin ticaretine katkı sağladığını belirten Bozkurt, "Vergi tahsilatının artması, aynı zamanda gümrük işlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi için çalışıyorlar. Onların bu özverili çalışmaları sayesinde Ticaret Bakanlığımızın koordinesinde sadece 2025 yılı içinde yapılan birkaç istatistiksel işlemi paylaşmak istiyorum. 656 milyon dolar ihracat, 335 milyon dolar ithalat ve bununla birlikte 2,9 milyar lira da vergi tahsilatı gerçekleştirildi." diye konuştu.

        - "Modern çağın gerektirdiği teçhizatla gümrük kapımız donatılmış durumda"

        Bozkurt, bu sayıların çok kıymetli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bunların yanı sıra dönemsel bazda bazen haftalık, bazen de aylık değişiklikler olsa da 2026 yılının ilk 3 ayında da özellikle yolcu, tır trafiği ve ticari rakamlarımızda gittikçe yükselen bir ivme var. İşte bu kapsamda Ticaret Bakanlığımız, gümrük işlerinin daha etkin olması noktasında TOBB ve bu başkanlığımızın kuruluşu olan gümrük ve turizm işletmeleriyle bir arada ilimizde çok önemli bir gümrük kapısını hizmete açıyoruz. Mekansal olarak da genişlemiş durumda ve burada sadece mekansal olarak genişleme söz konusu değil. Cihazlardan arama dedektörlerine, özellikle güvenlik noktasında üst ve altyapı yatırımlarına, tır ve yolcu geçişlerinde peronların mesafelerinde teknik takiplerine kadar hem güvenlik hem de modern çağın gerektirdiği teçhizatla gümrük kapımız donatılmış durumda."

        Görevli personelin de yaşam koşullarını iyileştiren adımlar atıldığını ifade eden Bozkurt, "Mevcut lojmanlarımıza ilave lojmanlar yapıldı. Yakın zamanda da inşallah Karayolları ekipleriyle birlikte gümrük sahamızın etrafını, yol ve kavşak çalışmalarını hızlı şekilde planladık, onu da hayata geçireceğiz. Sözünü ettiğimiz bütün bu çalışmalar, sadece fiziki anlamda bir dönüşümü göstermiyor, aynı zamanda ülkemizin ticaret noktasında gelmiş olduğu aşamayı da sembolize ediyor. Ticaret vizyonumuzun, güvenlik anlayışımızın ve bölgesel kalkınma hedeflerimizin de somut bir göstergesini teşkil ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanı Bolat, Gürbulak Gümrük Kapısı açılışında konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Gürbulak Gümrük Kapısı açılışında konuştu:
        Bakan Bolat: Körfez'deki savaş, ticaretin artık Orta Koridor'dan yapılacağı...
        Bakan Bolat: Körfez'deki savaş, ticaretin artık Orta Koridor'dan yapılacağı...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılış tören...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılış tören...
        Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a ikinci etap insani yardım amaçlı tıbbi malzeme...
        Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a ikinci etap insani yardım amaçlı tıbbi malzeme...
        Diyadinli öğrenciye 23 Nisan'da unutulmaz görev
        Diyadinli öğrenciye 23 Nisan'da unutulmaz görev
        Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme taşıyan 6 tır Ağrı'dan sınırı geçti
        Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme taşıyan 6 tır Ağrı'dan sınırı geçti