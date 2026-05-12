Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 106 sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 250 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

