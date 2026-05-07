Amasya'da Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polislere ödül

Amasya'nın Merzifon ilçesinde boğazına yiyecek takılan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memurları ödüllendirildi.



Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, dün Cumhuriyet Meydanı'nda Berke Can Güney'e Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağlayan polis memuru Yusuf Oruç ile Sinan Oran'ı makamında kabul etti.



Polisleri tebrik eden Karaaslan, ilçe halkının güven, huzur ve esenliğinin teminatı olmaya devam edeceklerini belirtti.



Polis memurlarından Oruç, her yıl düzenli olarak ilk yardım eğitimlerine katıldıklarını belirterek, "Eğitimde öğrendiğimiz Heimlich manevrasını hiç tereddüt etmeden uyguladık. Boğazına kaçan ekmek parçası 7. manevrada çıktı. Hem görevimizi hem de vatandaşlık görevimizi yapmış olduk." ifadelerini kullandı.



Oran ise "Bir hayat kurtarmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından polislere başarı belgeleri, Karaaslan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Erol Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç tarafından verildi.



İlçede ekmek fırınında çalışan Berke Can Güney, dün Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki polis otosunun önünde aracını durdurarak yardım istemişti. Polis memurları, Heimlich manevrası uygulayarak boğazına yiyecek kaçan Güney'in hayatını kurtarmıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

