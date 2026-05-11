Merzifon'da basınçlı sulama tesisi hizmete açıldı

Amasya'nınMerzifon ilçesinde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisi hizmete açıldı.



Amasya Valisi Önder Bakan, ilçeye bağlı Balgöze köyünde yapılan basınçlı sulama tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, Amasya’da önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi.



Bakan, yaklaşık 160 hektarlık alanı sulaması hedeflenen tesisin bölge tarımının gelişmesine, ürün verimliliğinin artmasına, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükselmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.



Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.



Bakan, daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

