Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü özel öğrencileri ağırladı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören özel gereksinimli öğrenci ve öğretmenleri Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ve polis memurları tarafından karşılandı.



Özel öğrenciler, Emniyet Müdürü Çetin ve polis memurlarına hazırladıkları hediyeleri verdi.





Çetin de polis mesleği hakkında bilgi verdikten sonra öğrenciler, polis araçları ile şehir turu attı.

