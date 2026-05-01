        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri AESOB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (AESOB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Adlıhan Dere, yeniden başkanlığa seçildi.

        Giriş: 01.05.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Adlıhan Dere ile Mehmet Ali Alkan yarıştı.

        Genel kurula, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

        Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, Adlıhan Dere 358 oyla yeniden başkanlığa seçilirken, Mehmet Ali Alkan 272 oyda kaldı.

        Sonuçların kesinleşmesinin ardından konuşan Dere, seçim sürecinin bir hizmet yarışı olduğunu belirterek, "Seçimler başta esnaf ve sanatkarımıza, oda başkanlarımıza, odalarımıza, yönetim kurulu üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz hiçbir zaman ayrışmadık, ayrışmayacağız. Herkesi kucaklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi
        Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi
        AESOB'ta Adlıhan Dere güven tazeledi
        AESOB'ta Adlıhan Dere güven tazeledi
        Antalya'da kaybolan 41 keçi jandarma ekiplerince bulundu
        Antalya'da kaybolan 41 keçi jandarma ekiplerince bulundu
        Antalya'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması
        Antalya'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması
        AK Partili Çavuşoğlu'ndan Büyükşehir'e çağrı: "Antalya'nın imajını bozmaya...
        AK Partili Çavuşoğlu'ndan Büyükşehir'e çağrı: "Antalya'nın imajını bozmaya...
        Antalya'daki festivalde 3 dakikada 474 gram acı biber yiyen yarışmacı birin...
        Antalya'daki festivalde 3 dakikada 474 gram acı biber yiyen yarışmacı birin...