        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akdeniz Üniversitesi yerel ürünlerin coğrafi tescil süreçlerine bilimsel katkı sağlıyor

        RABİA SAPMAZ - Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER), kentte coğrafi işaretli ürünlerin başvuru süreçlerine bilimsel yön veriyor ve süreci üstlenmek isteyenlere mentörlük yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ACİMER, coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünleri araştırarak, tescil başvurularından denetim mekanizmalarına kadar sürecin her aşamasında yol gösteriyor.

        Başvuru dosyalarının hazırlanması, eksikliklerin giderilmesi ve denetim sonrası sorumlulukların doğru şekilde yerine getirilmesi için danışmanlık hizmeti sunan ACİMER, aynı zamanda sempozyumlar, bilimsel toplantılar ve akademik yayınlarla sürece katkı sağlıyor.

        ACİMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zanbak, AA muhabirine, ürünlerin başvuru süreçleri ve tescillendikten sonraki aşamada yönetişim ve denetim ayaklarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili akademik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Antalya Valiliği öncülüğünde kentin 19 ilçesinde coğrafi işaret komisyonu kurulduğunu belirten Zanbak, "Geçtiğimiz yıl 33 olan coğrafi işaret başvurusu bugün 183'e çıktı. 19 ürünümüz tescil edilmişti, bugün 20 tescilimiz var. Dolayısıyla toplamda 203-204 ürün coğrafi işaret tescilli ve başvuru aşamasında diyebiliriz." dedi.

        Sürecin her aşamasında üreticilerin bilinçlenmesi ve denetim mekanizmalarının doğru işletilmesinin önem taşıdığını anlatan Zanbak, şöyle devam etti:

        "Antalya'da coğrafi işaret seferberliği ilan edilince ilçeler birçok ürünün başvuru sürecini kendileri üstlenmek istedi. Biz de mentörlük yapıyoruz. Bize danıştıklarında tescil başvurusunda eksiklik olup olmadığını, hangi dosyalarla güçlendirilmesi gerektiğini aktarıyoruz. Tescillendikten sonra üstlenecekleri sorumlulukları ve denetimin nasıl olacağı ve bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz."

        - Korkuteli Yelten tarhanası ve Side narı, tescil için değerlendirme aşamasında

        Korkuteli Yelten tarhanası için geçen yıl tescil başvurusu yaptıklarını aktaran Zanbak, "Korkuteli'mizin Yelten kasabasının çok özgün bir tarhanası var. Türkiye'nin her yerinde tarhana var fakat oradaki tarhanaya 'boy otu' dediğimiz özellikli bir ot giriyor. Dolayısıyla üretim aşaması biraz daha farklı. Biz üniversite olarak Yelten tarhanasının başvurusunu geçen yıl yaptık, şimdi revizyon aşamasında diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Manavgat Side bölgesinde üretilen Side narının tescil başvurusunu da üstlendiklerini, şimdi Türk Patent ve Marka Kurumunda değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Zanbak, şunları kaydetti:

        "Side narını neden seçtik? Yüzyıllardır Side'de yer alan bir ürün. Bir ürünün tescillenebilmesi için en az 30 yıl orada üretilmesi lazım. Side narı yüzyıllardır orada, Side aslında 'nar' demek her şeyden önce. Antik çağda, mesela oradaki buluntularda ya da tarihi eserlerde, paralarda nar resimleri görüyoruz. Orada bir üretim olduğuyla, narla ilgili söylemler çıktı onları belgeledik ve Türk Patent ve Marka Kurumuna sunduk. Böylelikle aslında tescil başvuru aşamasını güçlendirdik diyebiliriz. Yüzyıllardır orada, kökeni orada demenin başka bir yolu bu. Özetle biz üniversite olarak, Antalya özelinde yapılan başvuruların ve tescillendikten sonraki aşamada yönetişim ve denetim ayaklarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili kenti mümkün olduğu kadar aydınlatmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Arazi satışında sert düşüş
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Uzmanından "Dijital kültür, dopamin bağımlılığını artırıyor" uyarısı
        Antalya'da Derya Uluğ konseri iptal edildi
        Kaya içerisindeki yarığa düşen 6 yavru köpek için film gibi kurtarma operas...
        Manavgat'ta caretta carettalar için kıyı temizliği yapıldı
        Büyükşehir'den Alanya'nın coğrafi işaretli keçiboynuzuna destek 5 bin keçib...
        Anadolu'nun yöresel şöleni YÖREX başlıyor 70 il ve 500 civarında katılımcın...
