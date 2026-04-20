Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının DenizBank Konserleri serisi sürüyor

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında Mozart'ın "Klarnet Konçertosu" ve "Yedi Güzeller" bale süiti ile 8 Mayıs'ta sahne alacak.



ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda 20.30'da başlayacak konser, klasik dönemin zarif anlatımını ve 20. yüzyılın sahne dünyasından gelen renkli sayfaları aynı akşamda bir araya getirecek.



Konserin ilk bölümünde Mozart'ın Klarnet Konçertosu (K. 622) seslendirilecek. Mozart'ın son dönem yapıtları arasında yer alan bu konçerto, şarkı söyleyen melodileriyle klarnet repertuvarının sevilen eserlerinden biri olma özelliği taşıyor.



Orkestrayı şef Fuad Ibrahimov'un yöneteceği konserin solisti, klarnet sanatçısı Damien Bachmann. Bachmann'ın klarnetteki tınısı ve müzikal cümleyi doğal akışla kuran yorumu, Mozart'ın bu özel eserinde dinleyiciye yakın ve samimi bir anlatım vadediyor.



Konserin ikinci bölümünde ise Kara Karayev'in "Yedi Güzeller" bale süiti dinleyiciyle buluşacak. Sahne kökenli bu müzik, ritmi ve renkli orkestral anlatımıyla konserin ikinci yarısına hareketli karakter kazandıracak.

