Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 22:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen 10. Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan elde etti.

        Kepez'de 12 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen güreşlere katılan pehlivanlar, dualı çayıra "Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik şiddet, geleceğimize ihanettir" pankartıyla çıktı.

        Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda büyük çekişmeye sahne olan güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesinde Ali Gürbüz ile Enes Doğan eşleşti.

        Mücadele sırasında Gürbüz geçirdiği sakatlık nedeniyle final müsabakasına devam edemediği için Doğan, 10. Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

        Başpehlivan Doğan'a altın kemeri Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz taktı.

        Başkan Kocagöz, konuşmasında, er meydanının sadece bir spor alanı olmadığını asaletin, cesaretin ve geleneğin bin yıllık yürüyüşüne şahitlik ettiğini kaydetti.

        Er meydanının ahlakın, sabrın ve mertliğin de sınandığı yer olduğunu belirten Kocagöz, "Burada diz çöken yenilmez, burada galip gelen kibirlenmez. Çünkü bu meydanın özü edep, ahlak ve saygıdır. Kepez meydanı yıllardır pehlivanını, davulun ve zurnanın coşkusunu bekliyordu. Bugün bu hasret sona erdi. Kepez'de er meydanı yeniden kuruldu, güreş yeniden ayağa kalktı." dedi.

        Kocagöz, Kepez'de yağlı güreş geleneğinin artık kesintiye uğramayacağını ifade etti.

        Etkinliğe Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Erdem ve Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

