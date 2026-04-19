        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası Antalya'da sona erdi

        Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlandı.

        Giriş: 19.04.2026 - 23:11 Güncelleme:
        Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 20 ülkeden 20 yaş altı 800 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi.

        Türkiye'nin 20 yaş altı milli takım sporcuları, turnuvada 1'i altın, 1'i gümüş, 9'u bronz 11 madalya kazandı.

        Organizasyonda ülke sıralamaları şöyle oluştu:

        - Serbest stil:

        1- Rusya - 170 puan

        2- İran - 138 puan

        3- Kazakistan - 124 puan




        - Kadınlar:

        1- Rusya - 220 puan

        2- Kazakistan - 142 puan

        3- Türkiye - 111 puan




        - Grekoromen stil:

        1- Rusya - 170 puan

        2- İran - 138 puan

        3- Kazakistan - 124 puan

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran gemisini vurduk
