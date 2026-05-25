        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Valisi Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Şahin, mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, merhamet ve dayanışmanın en güçlü şekilde tezahür ettiği müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Şahin, "Paylaşmanın bereketini, gönül almanın inceliğini ve kardeşliğin gücünü idrak ettiğimiz bu özel günler, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve hoşgörünün hayat bulduğu kıymetli bir manevi iklim sunmaktadır." ifadesini kullandı.


        Bayramın, ihtiyaç sahibi vatandaşların gözetildiği, büyüklerin hatırlandığı ve çocukların sevindirildiği bir kardeşlik atmosferini daha da güçlendirmesini temenni eden Şahin, şunları kaydetti:


        "9 günlük bayram tatili dolayısıyla turizmin başkenti Antalya’mızda yoğun bir hareketlilik yaşanması beklenmektedir. Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur ve güven içerisinde bir tatil geçirmeleri için tüm kurumlarımız gerekli hazırlıklarını tamamlamış, gerekli tedbirleri titizlikle almıştır. Bununla birlikte, bayram süresince artan şehirler arası hareketlilik nedeniyle vatandaşlarımızın seyahatleri boyunca trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini özellikle istirham ediyorum. Kurban ibadetinin ifası sırasında ise kurumlarımızca belirlenen kurallara ve hijyen şartlarına hassasiyetle riayet edilmesini tüm hemşehrilerimizden önemle rica ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Beşiktaş'ta teknik arayış!
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
