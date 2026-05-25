Kumluca'da "El Emeği Göz Nuru Sergisi" açıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "El Emeği Göz Nuru Sergisi" açıldı.





İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda açılan kurslar ilgi gördü.





Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünler, "El Emeği Göz Nuru Sergisi" ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



İlçe Mili Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de sergiyi ziyaret ederek, üreten ve gelişen kursiyerleri tebrik etti.





Serginin açılışına, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak, İl Mili Eğitim Şube Müdürü Murat Korkut da katıldı.

