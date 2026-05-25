        Biri engelli iki kedisiyle karavanda yaşıyor

        CAN YÜCEL - Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Demet Doğan, trafik kazası sonrası özel bakıma ihtiyaç duyan kedisi "Eşeş" ve diğer kedisiyle karavan hayatını tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Doğan'ın "Eşeş" ismini verdiği kedisi, 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yürüyemez hale geldi.


        Sürekli masaj, özel beslenme ve hijyen desteğine ihtiyaç duyan "Eşeş"i yalnız bırakamayan Doğan, kedisinin özel ihtiyaçları ve karavan hayatını benimsemesi nedeniyle karavanda yaşamaya başladı.

        Yaklaşık 6 aydır iki kedisiyle karavanda yaşamını sürdüren Doğan, engelli kedisinin günlük bakımını aksatmıyor.

        Demet Doğan, AA muhabirine, seyahat etmeyi çok sevdiğini söyledi.

        4 yıl felsefe öğretmenliği yapıp mesleği bıraktıktan sonra web tasarım ve sosyal medya yöneticiliği yapmaya başladığını anlatan Doğan, bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ve karavan yaşamını tercih ettiğini dile getirdi.

        Kedisinin bakımını üstlenirken kendi hayallerinden de vazgeçmek istemediğini belirten Doğan, karavan yaşamının kendisi için hem bir tercih hem de zorunluluk olduğunu söyledi.

        Doğan, engelli kedisinin bakımı için büyük araç kullanmayı öğrenmek zorunda kaldığını aktararak, "'Eşeş', bu bakımı almazsa, yani benim tarafımdan bakılmazsa maalesef yaşayamaz. Masaj yapıyorum, özel mamalar yiyor ve sürekli bezlemek zorundayım ama bunlardan sonra hiçbir kediden farkı kalmıyor." dedi.

        - Avrupa turuna çıkmayı planlıyor

        Karavanda iki kedisiyle yaşadığını ifade eden Doğan, engelli kedisi için özel kabin hazırladığını, araçta iki ayrı kedi tuvaleti kullandığını anlattı.

        Tüm zorluklara rağmen engelli kedisinin bakımını üstlenmenin manevi huzurunu yaşadığını dile getiren Demet Doğan, "Hayatta ne kolay ki? Birine bakım verebildiğini hissetmek, birinin hayatına dokunabildiğini hissetmek çok kıymetli duygular." diye konuştu.

        Doğan, Malatya’ya giderek annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra karavanı ve iki kedisiyle Avrupa turuna çıkmayı planladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

