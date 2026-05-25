Manavgat'ta yağmur suyu kanalına girerek yan yatan otobüsün sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki yağmur suyu kanalına girerek yan yatan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı.



D-400 kara yolu Manavgat Caddesi'nde seyir halinde olan, içinde yolcu bulunmayan 34 NT 223 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yağmur suyu kanalına girdi ve yan yattı.





İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



