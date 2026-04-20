Antalya'da 6 gündür kayıp olan belediye personeli için ırmakta arama çalışması yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan belediye personeli için ırmakta arama çalışması gerçekleştirildi.



Manavgat Belediyesi personeli Ali Savaş'ın (42), 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik takip sonucunda, Savaş'ın en son Küçük Şelale mevkisinde görüldüğü belirlendi.



Bölgeye sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ve profesyonel dalgıç ekipleri, ırmakta su altı taraması gerçekleştirdi.



Botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla ise su altında yürütülen ve asayiş ekiplerinin kıyıdan destek verdiği çalışmalara havanın kararmasıyla ara verildi.



Ali Savaş'ı arama faaliyetine yarın sabahtan itibaren devam edilecek.

