        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da 6 ülkeden 60 halterci kamp yapıyor

        Antalya'da 6 ülkeden 60 halterci kamp yapıyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 ülkeden gelen 60 halterci hazırlık kampı yapıyor.

        Giriş: 23.04.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Dünya Gençler Şampiyonası ve Hindistan'daki Asya Şampiyonası öncesinde Katar, Özbekistan, Türkmenistan, Umman, Tunus ve Ürdün halter milli takımı sporcuları ilçedeki bir otelde kampa girdi.

        Otelin salonunda çalışmalarına sürdüren Katar'ın olimpiyat şampiyonu sporcusu Fares İbrahim El-Bakh, Türkiye'deki tesislerin profesyonel sporcular için güzel imkanlar sunduğunu belirtti. Antalya'da daha önce de kamp yaptıklarını dile getiren başarılı sporcu, kampın verimli geçtiğini kaydetti.

        Özbekistanlı olimpiyat şampiyonu Akbar Djuraev da halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldıklarını dile getirdi.

        Djuraev, Türkiye'de yaptığı çalışmalar sayesinde Süleymanoğlu gibi 4 defa olimpiyat şampiyonu olmayı istediğini söyledi.

        Özbekistan Milli Takımı Antrenörü Bahram Mendibayev, kampa 15 sporcuyla katıldıklarını belirterek, kentteki salon ve tesislerin çok iyi hizmet verdiğini vurguladı.

        Umman Milli Takımı Antrenörü Ahmed Saad da kampın farklı ülkelerle kaynaşma fırsatı sunduğuna dikkati çekti. Saad, Antalya'nın harika bir iklime sahip olduğunu, sporcuların buradan hazır bir şekilde şampiyonalara gideceğini dile getirdi.

        Organizatör Serdar Kaplan ise spor turizminin Antalya'da 12 ay boyunca devam ettiğini vurguladı.

        Antalya'nın ılıman iklim yapısı, Türk mutfağının güzelliği ve hizmet kalitesi ile sporcular için vazgeçilmez bir destinasyon olduğuna değinen Kaplan, kente yılda 23 halter takımının kamp için geldiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
