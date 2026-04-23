Antalya'da 6 ülkeden 60 halterci kamp yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 ülkeden gelen 60 halterci hazırlık kampı yapıyor.



Dünya Gençler Şampiyonası ve Hindistan'daki Asya Şampiyonası öncesinde Katar, Özbekistan, Türkmenistan, Umman, Tunus ve Ürdün halter milli takımı sporcuları ilçedeki bir otelde kampa girdi.



Otelin salonunda çalışmalarına sürdüren Katar'ın olimpiyat şampiyonu sporcusu Fares İbrahim El-Bakh, Türkiye'deki tesislerin profesyonel sporcular için güzel imkanlar sunduğunu belirtti. Antalya'da daha önce de kamp yaptıklarını dile getiren başarılı sporcu, kampın verimli geçtiğini kaydetti.



Özbekistanlı olimpiyat şampiyonu Akbar Djuraev da halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldıklarını dile getirdi.



Djuraev, Türkiye'de yaptığı çalışmalar sayesinde Süleymanoğlu gibi 4 defa olimpiyat şampiyonu olmayı istediğini söyledi.



Özbekistan Milli Takımı Antrenörü Bahram Mendibayev, kampa 15 sporcuyla katıldıklarını belirterek, kentteki salon ve tesislerin çok iyi hizmet verdiğini vurguladı.



Umman Milli Takımı Antrenörü Ahmed Saad da kampın farklı ülkelerle kaynaşma fırsatı sunduğuna dikkati çekti. Saad, Antalya'nın harika bir iklime sahip olduğunu, sporcuların buradan hazır bir şekilde şampiyonalara gideceğini dile getirdi.



Organizatör Serdar Kaplan ise spor turizminin Antalya'da 12 ay boyunca devam ettiğini vurguladı.



Antalya'nın ılıman iklim yapısı, Türk mutfağının güzelliği ve hizmet kalitesi ile sporcular için vazgeçilmez bir destinasyon olduğuna değinen Kaplan, kente yılda 23 halter takımının kamp için geldiğini belirtti.

