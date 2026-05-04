Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde züccaciye deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Kökez Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Züccaciye ürünleri satan bir esnafa ait olduğu öğrenilen depodaki ürünler yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.







