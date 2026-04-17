Antalya'da, okul saldırılarına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, okul saldırılarına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Jandarma ekipleri, sosyal medya platformlarında okullara silahlı saldırı olaylarını destekleyici paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi H.G.A. (16) ile ilçedeki bir okulun ismini vererek vatandaşları korku ve paniğe sevk edecek şekilde video ve yazışmalar yayımlayan Z.B.A. (19) hakkında soruşturma başlattı.



Şüpheliler, Alanya'daki adreslerinde gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

