        Antalya'da, okul saldırılarına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, okul saldırılarına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Jandarma ekipleri, sosyal medya platformlarında okullara silahlı saldırı olaylarını destekleyici paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi H.G.A. (16) ile ilçedeki bir okulun ismini vererek vatandaşları korku ve paniğe sevk edecek şekilde video ve yazışmalar yayımlayan Z.B.A. (19) hakkında soruşturma başlattı.

        Şüpheliler, Alanya'daki adreslerinde gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
