Antalya'da uçuruma düşen kişi yaralandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde 80 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı. Karaöz Mahallesi’nde çobanlık yapan kişi, ormanlık alandan gelen yardım sesleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Murat Ö, 80 metrelik uçurumda yaralı olarak bulundu. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sedyeyle uçurumdan alınan yaralı, tedavisi için Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.