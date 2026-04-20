        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri DEİK, Antalya Diplomasi Forumu'nda Burundi'deki iş fırsatlarını değerlendirdi

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Burundi İş Konseyi Başkanı Dide Özdikmen, Antalya Diplomasi Forumu'nda Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:18 Güncelleme:
        DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki forum kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile Türk firma temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Özdikmen, toplantıda, Ndayishimiye'nin Türk iş insanlarını Burundi'deki güncel projelerde görmek istediklerini belirterek, başta tarım, maden, altyapı ve üstyapı sektörlerindeki teşvikler hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

        Türkiye ile Burundi arasındaki ekonomik ortaklığı daha da geliştirme konusunda kararlı olduklarını aktaran Özdikmen, şunları kaydetti:

        "Burundi'yi sadece umut vadeden bir yatırım destinasyonu olarak değil, aynı zamanda Doğu Afrika'ya açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Karşılıklı fayda, sürdürülebilirlik ve kapasite geliştirme temelinde uzun vadeli, yapılandırılmış ve sonuç odaklı ortaklıkların kurulmasını hedefliyoruz. Türk şirketlerimiz, teknik uzmanlık, maliyet avantajı ve hızlı proje teslimi açısından benzersiz bir kombinasyon sunmakta olup, Afrika genelinde güçlü bir geçmişe sahiptir. İki ülke arasında, işbirliği için başlıca öncelikli alanlar, ulaşım ve lojistik altyapısı, enerji ile su ve tarımsal kalkınmadır. Türk şirketlerimiz ulaşımda, Burundi'de demir yolları, kara yolları, köprüler ve lojistik merkezlerin geliştirilmesine, mühendislik, teknik müşavirlik, inşaat ve gelişmiş sinyalizasyon sistemleri dahil olmak üzere katkı sunabilir."

        Enerji alanında ise hidroelektrik ve güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra şebeke entegrasyonu, iletişim altyapısı ve kapasite artırımı projelerinde güçlü bir potansiyel gördüklerini anlatan Özdikmen, su ve tarım alanında ise içme suyu temini, atık su arıtma, sulama ve entegre su kaynakları yönetimi ile çok amaçlı baraj projeleri dahil olmak üzere destek sağlayabileceklerini belirtti.

        Türk şirketlerinin Kamu-Özel İş Birliği (PPP) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modellerinde de geniş deneyimi bulunduğunu aktaran Özdikmen, şu ifadeleri kullandı:

        "Burundi'de bu modellerin enerji, su ve ulaşım projelerinde etkin şekilde uygulanabileceğine inanıyoruz. Ayrıca projelerin Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla uyumlu hale getirilmesi, uygulama ve finansman süreçlerini daha da güçlendirecektir. İki ülke yatırımcılarını bir araya getirmek ve fırsatları somut ortaklıklara dönüştürmek amacıyla 2026 yılında forum düzenlenmesini hedefliyoruz. Afrika Birliği, 2026 yılında su ve sanitasyon konusuna odaklandı. Türk iş dünyası olarak biz de su ve sanitasyon konusunda destek olmaya hazırız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

