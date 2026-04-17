Evdeki "patili dostlar" enkaz altında kalan hayatlara umut olacak

CAN YÜCEL - Antalya'da faaliyet gösteren bir köpek eğitim merkezi, evlerde beslenen köpeklerin arama kurtarma çalışmalarında görev alabilmesi amacıyla "evdeki gizli kahramanlar" projesi kapsamında ücretsiz eğitim programı başlattı.



Merkezde yürütülen çalışma kapsamında, belirli testlere sokulan ve başarılı bulunan köpekler, canlı arama eğitimine alınarak, AFAD tarafından düzenlenen sınavlara hazırlanıyor.



Sınavlarda başarılı olarak akredite edilen köpeklerin, olası afetlerde enkaz altında kalan ya da kaybolan kişilerin bulunmasında görev alması hedefleniyor.



Antalya K9 Academy Club Kurucusu ve K9 canlı arama eğitmeni Harun Ülkü, AA muhabirine, canlı arama köpekleri için eğitim sürecinin yavru seçimiyle başladığını belirtti.



Yüksek güdüye sahip ve fiziksel yapısı uygun köpeklerin tercih edildiğini kaydeden Ülkü, temel itaat, bağ kurma ve sosyalizasyon çalışmalarının ardından çeviklik parkuru ve koku tanıtımı aşamalarına geçildiğini ifade etti.



Doğada arama ile enkazda aramanın farklı disiplinler olduğuna dikkati çeken Ülkü, doğada köpeğin kokuyu takip ederek görünür hedefe ulaşabildiğini, enkazda ise kazazedeyi görmeden yalnızca kokudan yer tespiti yaptığını anlattı.



18 aydan küçük köpeklerin sınava alınmadığını, aday köpeklerin öncelikle zorlu bir çeviklik parkurundan geçtiğini ve söz konusu aşamaları başarıyla tamamlayan köpeklerin eğitim yeterlilik aramasına alındığını aktaran Ülkü, şunları kaydetti:



"Bu aşamada köpeklerin 10 dakika içinde 2 kazazedeyi bulması gerekiyor. Bu kriteri karşılayanlar finallere kalıyor. Ardından 1500 metrekarelik alanda yapılan ilk aramanın ardından, 3 bin metrekarelik bir alanda akşam saatlerinde 20 dakika içerisinde 3 kazazedeye ulaşmaları bekleniyor. Evde beslenen ya da sokaktan sahiplenilen köpekler de programa dahil edilebilir. Kalıtsal ya da ortopedik bir rahatsızlığı olmayan köpekleri test ediyoruz. Amacımız her evde bir kahraman yetiştirmek. Bu süreçte köpekler de sahipleriyle birlikte nitelikli zaman geçiriyor."



Kendisine ait Belçika malinois cinsi köpeği Tina'ya da bu eğitimi verdiğini anlatan Ülkü, Tina'nın tüm aşamaları geçerek AFAD tarafından akredite edildiğini ve Antalya'da bu yolla eğitilip, akredite edilen ilk canlı arama köpeği olduğunu söyledi.



- Evlerdeki "gizli kahramanı" bulmak istiyorlar



K9 canlı arama eğitmeni Fırat Bürçün de "evdeki kahramanlar" yaklaşımıyla vatandaşların sahipli köpeklerini teste davet ettiklerini belirtti.



Her köpeğin potansiyel taşıyabileceğine dikkati çeken Bürçün, uygun bulunan köpekler için sahipleriyle birlikte en az bir yıl süren ücretsiz eğitim süreci yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Sınavları başarıyla geçen ve akredite edilen köpekleri, olası afet durumlarında görev alabilecek nitelikte yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bürçün, şöyle konuştu:



"Her köpekte bu potansiyel var ve biz bu köpeklere, patili dostlarımıza bu eğitimi ücretsiz verelim diyoruz. Eğer içinde varsa ve biz bunu eğitimlerle açığa çıkarabiliyorsak, bence her köpekten canlı arama köpeği olabilir. Toy poodle cinsi Julie bir yıldır benimle beraber ve şu an komut verdiğimde çoğu köpeğin yapamadığı şeyleri yapabiliyor. Toy poodle bile insan bulabiliyorsa, evde beslenen golden, labrador ya da sokak köpeği neden olmasın? Evde yatan o gizli kahramanı bulmak için herkesi davet ediyoruz."



- Enkazda çok daha hızlı ve etkili arama



Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) Başkanı ve emekli AFAD personeli Mustafa Bilyaz ise derneklerinin AFAD tarafından akredite edildiğini aktardı.



Köpekli arama alanında eksikliklerini fark ettiklerini, enkaz arama çalışmalarının ekip işi olduğunu dile getiren Bilyaz, arama kurtarma köpeklerinin koku, ses ve titreşime duyarlı yapıları sayesinde enkazda çok daha hızlı ve etkili arama yapabildiğini, bu nedenle önemli bir avantaj sağladıklarını bildirdi.

