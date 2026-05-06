İş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun yaralanmasına ilişkin açıklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun silahla yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "5 Mayıs 2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

