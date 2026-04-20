Manavgat'ta caretta carettalar için kıyı temizliği yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caretta carettaların üreme alanlarını korumak amacıyla gönüllü gençler tarafından sahilden 46 torba çöp toplandı.



Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Mendirek Yarımadası'nda kıyı temizliği yapıldı.



Gönüllü 41 öğrencinin katıldığı etkinlikte, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan sahil şeridi temizlenerek, 46 torba çöp toplandı.





Dernek Başkanı Seher Akyol, çöplerin sadece doğal hayatı değil geleceği de tehdit ettiğini söyledi.



Sahada aktif çalışmalar yürüterek doğayı koruyup, yeni nesil doğa gönüllüleri yetiştirdiklerini belirten Akyol, "Gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını destekliyor, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmelerine rehberlik ediyoruz. Gençler bu süreçte doğayla bağ kurarken faydalı olmanın önemini deneyimleyerek öğreniyor." diye konuştu.



Etkinlikte ayrıca Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin yürüttüğü "Sıfır Atık, Sonsuz Doğa" projesinin tanıtımı da yapıldı.



