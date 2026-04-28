        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri "Turkish Airlines Open 2026", Pro-Am Golf Turnuvası'yla başladı

        "Turkish Airlines Open 2026", Pro-Am Golf Turnuvası'yla başladı

        DP Dünya Turu takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında organize edilen "Turkish Airlines Open 2026" golf turnuvası, Antalya'da profesyonel ve amatör golfçüleri bir araya getiren Pro-Am Golf Turnuvası'yla başladı.

        Giriş: 28.04.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve iki gün sürecek turnuvada 40 profesyonel ve 60 amatör golfçü, 36 çukurda mücadele edecek.

        Turnuva hakkında basın mensuplarına açıklamaya yapan DP Dünya Turu Türkiye Temsilcisi ve Turnuva Organizatörü Kemal Taşkınlı, organizasyonu bu yıl dokuzuncu kez düzenlediklerini söyledi.

        Turnuvanın bu yıl yeni bir sahada gerçekleştirildiğini belirten Taşkınlı, "Antalya bölgesinin ilk golf sahası. 1994 yılında kurulmuş olan golf sahasındayız. Bu sene özellikle Türkiye Golf Federasyonunun büyük destekleriyle bu turnuvayı üç yıl daha yapacağımız duyuruldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Tekrar uluslararası oyuncuların ülkemize gelmesi, bunu buradan tüm dünyaya duyurmamız, buranın böyle imkanlara sahip olduğunu göstermemiz bizim için çok önemli." dedi.

        Taşkınlı, bu yıl turnuvaya önemli oyuncuların katıldığını ifade ederek, "Britanya Açık şampiyonu Francesco Molinari, önemli oyunculardan biri. Onlar için de iyi bir oyun olacak, zorlayıcı bir saha. Düzenlenecek turnuva dolasıyla 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde golfseverler için kapılarımızı açıyoruz. Bu turnuvayı izlemek üzere tüm Antalya halkını bekliyoruz." diye konuştu.

        "Turkish Airlines Open 2026" golf turnuvası, 30 Nisan'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Antalya'da boğularak hayatını kaybeden gencin kimliği parmak izinden belirl...
        Türk Devletleri Piyanistleri Konseri'nde piyano resitali
        DIGIFEST Antalya 2026 başlıyor Antalya, dijital ve fiziksel sporun buluşma...
        Yörük kültürü Antalya'da düzenlenecek "28. Yörük Toyu" etkinlikleriyle yaşa...
        Kazada hafif yaralanan küçük kardeşleri kimse ikna edemedi: Babadan gelen t...
        "Geleceğin Renkleri" Muratpaşa'da kapılarını açtı
