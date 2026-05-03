        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri X-Waters yüzme yarışları Antalya'da yapıldı

        X-Waters yüzme yarışları Antalya'da yapıldı

        Antalya'da Corendon Airlines sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası açık deniz yüzme sporu X-Waters yarışları sona erdi.

        Giriş: 03.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz rüyasında yüzün" sloganıyla Konyaaltı Beach Park'ta organize edilen yüzme yarışlarında 27 ülkeden 750 sporcu mücadele etti.

        Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan, Antalya Valiliği koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, profesyonel yüzücülerin yanı sıra açık deniz yüzme tutkunları da katıldı.

        Kadın ve erkek sporcuların ayrı kategorilerde yarıştığı organizasyon, dayanıklılık ve kondisyonun sınandığı zorlu etaplardan oluştu. Sporcular 2 bin 500 metrelik iki turdan oluşan 5 kilometre uzun mesafe parkurunun yanı sıra 1 mil, 500 metre, 2x1 kilometre bayrak yarışı yaptı. Yarışmada ayrıca 200 ve 50 metre parkurlarda çocuklar mücadele etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, "Bu saygın organizasyonların şehrimize gelmesi Antalya’nın spor turizmi merkezi olması vizyonunu da güçlendirmektedir. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yarışmanın organizatörü X-Waters'ın Antalya direktörü Onur Şentürk ise kentin marka değerini yükseltecek organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

        Şentürk, "Antalya turizmine ve spor turizmine bu yarışı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin destekleri bu organizasyonda çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Organizasyonun 5 kilometrelik etabında erkeklerde Aleksandr Lobanov birinci, Egor Tropeano ikinci, Vladimir Gusev üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinciliği, Daria Zinina ikinciliği, Tatiana Maltceva üçüncülüğü elde etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

