        "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu Ardahan'da sahnelendi

        "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu Ardahan'da sahnelendi

        Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Ahmet Yenilmez'in üstlendiği "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu, Ardahan'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Halkbank sponsorluğunda hazırlanan oyun, Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda sahnelendi.

        Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserinden ilham alınarak hazırlanan oyunda, Birinci Dünya Savaşı'ndan Bosna, Irak, Suriye ve Gazze'ye uzanan acılar sahneye taşındı.

        Gösterinin ardından konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ahmet Yenilmez ve ekibine teşekkür etti.

        Oyunun duygu yüklü bir anlatı sunduğunu belirten Emiroğlu, "Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ne güzel Akif'e götürdüğünüz Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıklarımızı Bosna, Irak, Suriye, Gazze oralara bağladınız." dedi.

        Rektör Emiroğlu'nun buket ile teşekkür belgesi takdim ettiği Yenilmez, aldığı buketi "şehitler diyarı" olarak nitelendirdiği Sarıkamış'a götüreceğini söyledi.

        Programa, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

