"Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu Ardahan'da sahnelendi

Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Ahmet Yenilmez'in üstlendiği "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu, Ardahan'da sanatseverlerle buluştu.



Halkbank sponsorluğunda hazırlanan oyun, Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda sahnelendi.



Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserinden ilham alınarak hazırlanan oyunda, Birinci Dünya Savaşı'ndan Bosna, Irak, Suriye ve Gazze'ye uzanan acılar sahneye taşındı.



Gösterinin ardından konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ahmet Yenilmez ve ekibine teşekkür etti.



Oyunun duygu yüklü bir anlatı sunduğunu belirten Emiroğlu, "Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ne güzel Akif'e götürdüğünüz Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıklarımızı Bosna, Irak, Suriye, Gazze oralara bağladınız." dedi.



Rektör Emiroğlu'nun buket ile teşekkür belgesi takdim ettiği Yenilmez, aldığı buketi "şehitler diyarı" olarak nitelendirdiği Sarıkamış'a götüreceğini söyledi.



Programa, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

