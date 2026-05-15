Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'na vefa

        Ardahan Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'na vefa

        Ardahan Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'na, "Türk Einstein'ı" olarak da anılan Türk bilim insanı kimyager Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'na vefa

        Ardahan Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'na, "Türk Einstein'ı" olarak da anılan Türk bilim insanı kimyager Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun adı verildi.

        Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen programda, Sinanoğlu’nun Türk bilimi ve düşünce hayatı açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

        Sinanoğlu’nun yalnızca bilim insanı kimliğiyle değil, Türkçeye verdiği önem ve gençlere örnek kişiliğiyle de öne çıktığını ifade eden Emiroğlu, dünyanın en genç profesörleri arasında yer almasının da Türkiye adına gurur verici olduğunu belirtti.

        Emiroğlu, programın düzenlenmesinde emeği bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kızılkaya’ya teşekkür etti.

        Kurdele kesimiyle konferans salonunun açılışı yapıldı.

        Ayrıca programda katılımcılara Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun hayatı, akademik çalışmaları ve bilime katkıları anlatıldı.

        Programa akademik personel ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Ardahan Üniversitesi öğrencileri "Romeo and Juliet" oyununu İngilizce sahne...
        Ardahan Üniversitesi öğrencileri "Romeo and Juliet" oyununu İngilizce sahne...
        Köy okulu öğrencilerinden 14 Mayıs Çiftçiler Günü klibi
        Köy okulu öğrencilerinden 14 Mayıs Çiftçiler Günü klibi
        Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı
        Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı
        İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar; Mehmetçikten cevap gecikmedi
        İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar; Mehmetçikten cevap gecikmedi
        Ardahan'da dolu etkili oldu
        Ardahan'da dolu etkili oldu
        Çöpte yiyecek arayan tilki kameraya yansıdı
        Çöpte yiyecek arayan tilki kameraya yansıdı