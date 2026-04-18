Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Sarp Sınır Kapısı'ndan 2026'nın ilk çeyreğinde 1 milyona yakın yolcu geçti

        Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 2026 yılının ocak-mart döneminde 919 bin 876 yolcu geçiş yaptı.

        Giriş: 18.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AA muhabirinin Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı verilere göre, vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapıldığı ve vatandaşların yurt dışı gezileri için en çok tercih ettiği kapılar arasında yer alan Sarp Sınır Kapısı'ndan, 2026 yılının ilk çeyreğinde yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 919 bin 876 olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde araç giriş ve çıkış işlemleri ise yüzde 1 artarak 155 bin 547 olarak kaydedildi.

        Söz konusu süreçte sınır kapısından 92 bin 791 tır geçiş yaparken, tır sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalma görüldü.

        Günlük ortalama 700 tırın çıkış, 450 tırın da giriş yaptığı Sarp Sınır Kapısı tır geçişleri noktasında bölgedeki Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarına göre daha fazla tır geçişine ev sahipliği yapıyor.

        İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak bölgeye gelen tırlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

        - Ticaret hacmi yüzde 6 arttı

        Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan toplam ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 404 milyon dolar seviyesine ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

