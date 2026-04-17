Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Aydın Haberleri Aydın'da jandarma ekipleri, üniversite öğrencilerine KADES'i tanıttı

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 14:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da jandarma ekipleri, üniversite öğrencilerine KADES'i tanıttı

        Tekstil Park'ta düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'ndaki İl Jandarma Komutanlığı standına öğrenciler ilgi gösterdi.

        Stantta jandarmanın çalışmalarının yanı sıra KADES de anlatıldı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nde görevli Astsubay Kübra Günel, KADES'in kadınların şiddete maruz kaldığında ya da şiddete maruz kalma ihtimalleri bulunduğunda telefonlarına indirerek kullanabildikleri bir uygulama olduğunu söyledi.

        Teşkilat olarak bu konuya önem verdiklerini belirten Günel, şunları kaydetti:

        "Teşkilat olarak bu konuda özellikle hassasiyetle, azami derecede müdahalede bulunuyoruz. Şiddet mağduruna ilk ekip olaya hızlıca müdahale ediyor. Bunun yanında risk değerlendirmesi yapılarak şiddet mağduru hakkında alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları alınıyor. Alınan kararlar mağdura ve şiddet uygulayan şahsa tebliğ edildiğinden itibaren, ihlallerin önlenmesine yönelik olarak haftalık olarak kadınları kontrol ediyoruz. Bunun yanında kadınlarımıza alınabilecek ek tedbirler ve yararlanabileceği kanunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

