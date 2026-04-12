Aydın'da klima kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında patlama sonrası yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında oğluyla yaşayan Zehra Puyan (70) yaralandı. Puyan'ın zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (28) ise cansız bedenine ulaşıldı.
Puyan, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının klima motorunun patlaması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi.
