        Aydın'da klima kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Aydın'da klima kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında patlama sonrası yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında oğluyla yaşayan Zehra Puyan (70) yaralandı. Puyan'ın zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (28) ise cansız bedenine ulaşıldı.

        Puyan, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının klima motorunun patlaması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!

        Benzer Haberler

        Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi...
        Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi...
        Patlama sonrası çıkan yangında engelli şahıs hayatını kaybetti
        Patlama sonrası çıkan yangında engelli şahıs hayatını kaybetti
        Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi...
        Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi...
        Aydın'da hedef yeniden Sultanlar Ligi
        Aydın'da hedef yeniden Sultanlar Ligi
        Aydın'da termometreler yükselecek, sıcaklık 27 dereceye çıkacak
        Aydın'da termometreler yükselecek, sıcaklık 27 dereceye çıkacak
        Aydın Şehir Hastanesi'nde yeni birimler hizmete giriyor
        Aydın Şehir Hastanesi'nde yeni birimler hizmete giriyor