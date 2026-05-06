Aydın'da trafik denetimlerinde geçen ay 25 bin 433 araca ceza kesildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince geçen ay il genelinde meydana gelen 736 trafik kazasında 587 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.





Uygulamalarda 157 bin 961 araç kontrol edildi, bunlardan 25 bin 433'üne ceza kesildi





Ayrıca kurallara uymayan 421 sürücünün ehliyetine el konuldu, 1095 araç ise trafikten men edildi.

