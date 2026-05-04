Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri "Geleneğin Yankısı" çini ve seramik sergisi Didim'de açıldı

        "Geleneğin Yankısı" çini ve seramik sergisi Didim'de açıldı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneğin Yankısı" çini ve seramik sergisi, Didim'de sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Geleneğin Yankısı" çini ve seramik sergisi Didim'de açıldı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneğin Yankısı" çini ve seramik sergisi, Didim'de sanatseverlerle buluştu.

        Didim Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 12 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak sergide, 14 çini ve seramik sanatçısının eserleri yer alıyor. Geleneksel motiflerin çağdaş yorumlarla yeniden ele alındığı sergide, çini ve seramik sanatında geçmişten bugüne farklılaşmayı da görmek mümkün.

        Çini ve seramik sanatının zamansız dilini yansıtan eserlerde; renk, desen ve form unsurları ön plana çıkarken çalışmalar kültürel hafızanın izlerini taşıyor. Ücretsiz gezilebilen sergi, ziyaretçilere geçmiş ile bugün arasında kurulan sanatsal bağa tanıklık etme imkanı da sunuyor.

        Serginin küratörlüğünü üstlenen Eda Özcan Yıldırım, gazetecilere, çini ve seramik sanatının köklü geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, bu mirası günümüz estetik anlayışıyla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Sergide yer alan eserlerin yalnızca geleneksel formları tekrar etmediğine işaret eden Yıldırım, sanatçıların bu sanata özgün yorumlarıyla yeni anlam katmanları kazandırdığını dile getirdi.

        Sergide Arzu Görücü, Ayşe Kılıç, Başak Özerkan, Bilge Noyan Koparan, Eda Özcan Yıldırım, Elif Yerli Dal, Emre Atırcıoğlu, Esra Mühürcü Yazıcı, Gülmisal Gölebatmaz Eslek, Latife Aktan, Murat İres, Senanur Gündoğdu Dodevski, Timur Bilir ve Tülin Özder'in eserleri yer alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Aydın'da bir haftada 104 aranan şahıs yakalandı
        Aydın'da bir haftada 104 aranan şahıs yakalandı
        Aydın'da minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Aydın'da minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Başkan Zencirci'den konteyner mizahı: "Konum atın, kamyon göndereyim"
        Başkan Zencirci'den konteyner mizahı: "Konum atın, kamyon göndereyim"
        Karacasu'da ruhsatsız silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi
        Karacasu'da ruhsatsız silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi
        Başkan Yetişkin: "Kimse kendini yalnız hissetmeyecek"
        Başkan Yetişkin: "Kimse kendini yalnız hissetmeyecek"
        Hırsızlık suçundan aranan şahıs Nazilli'de yakalandı
        Hırsızlık suçundan aranan şahıs Nazilli'de yakalandı