Nazilli'de tabela asarken üzerine demir parçası düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tabela montajı sırasında üzerine demir profil düşen işçi yaralandı. Yeni Mahalle'deki bir iş yerine ustasıyla tabela asmaya çalışan Y.İ'nin üzerine demir profil düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.