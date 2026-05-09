        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Söke'de Priene Kültür Festivali başladı

        Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Priene Kültür Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Güllübahçe Mahallesi'nde Priene Antik Kenti'nde gerçekleştirilen festivalde kortej yürüyüşünün ardından yoga, step aerobik ve pilates etkinlikleri yapıldı.

        Burada konuşan Kaymakam Ali Akça, festivalin kültürel değerlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını belirterek, "Priene bizim için yalnızca bir antik kent değil Söke'nin dünyaya açılan kültür kapısıdır." dedi.

        Priene Antik Kenti Alan Başkanı Mine Aşçı ise bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, antik kentin UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne alınması için yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Güllübahçe Muhtarı Yusuf Çam da festivalin her geçen yıl daha da büyüyeceğine inandığını söyledi.

        Konuşmaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar grubunun sahne aldığı etkinlikte halk oyunları gösterisi ve çocuklar için arkeoloji atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

        Festival yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

        Etkinliğe AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
